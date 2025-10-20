október 20., hétfő

Életveszély!

3 órája

Rálőttek egy gyerekre Borsodszirákon

Egy ártatlannak indult gyermeki csíny robbantotta ki azt a feszültséget, ami végül az egész falut megrázta.

Rálőttek egy gyerekre Borsodszirákon

A fotó illusztráció

Forrás: MW

Büntetővégzést hozott a Kazincbarcikai Járásbíróság annak a férfinak az ügyében, aki gázriasztó fegyverrel fenyegetett meg egy családot Borsodszirákon.

Labda az udvaron

A megállapított tényállás szerint a vádlott 2025 áprilisában azért ment a sértett ingatlanhoz, hogy felelősségre vonjon egy ott lakó gyermeket, amiért berúgta a labdát üzletének udvarára, majd a játékszerért oda be is mászott. A férfi kiszállt az autójából és kiabálva a kerítéshez ment, amelybe néhányszor bele is rúgott, majd azzal fenyegette meg a családot, hogy megöli őket, ha a portájára mennek. A gyermek édesanyja próbálta csitítani a vádlottat, aki tovább kiabált és fenyegetőzött, majd, hogy mondandójának nyomatékot adjon, elővett egy gázriasztó fegyvert, amellyel a kapu felett, néhány méter távolságból az épület sarkánál álló kiskorú irányába lőtt. Ezt észlelte egy járókelő, felelősségre vonta a terheltet, aki egy pillanatra ráfogta a fegyvert, majd sietve távozott a helyszínről.

Megszületett az ítélet

A bíróság a vádlottal szemben, tárgyalás mellőzésével, fegyveresen elkövetett garázdaság bűntette miatt 10 hónap – végrehajtásában 2 év próbaidőre felfüggesztett – szabadságvesztést szabott ki.

A büntetővégzés nem jogerős.

 

