Családi vészhelyzetben bízták rá a 12 éves kislányt, gyalázat, amit a kiszolgáltatott gyerekkel tett a borsodi férfi

A törvényszék által megállapított tényállás szerint 2023 májusában a kiskorú sértett édesapja rosszul lett és mentő szállította kórházba, ahová felesége és legkisebb gyermeke kísérték el. A két idősebb gyermeket, köztük a sértett kislányt, erre az időre a helyben lakó rokonokra bízták. A vádlott férfi e helyzetet kihasználva a sértettet magához hívta a szobába, és mivel a kislány nem volt hajlandó kérésére az ágyra feküdni, kezeire ráfogott, az ágyra fektette és ráhasalt. A terhelt meztelen nemi szervével közösülést imitáló mozdulatokat végzett a fekvő kislányon, akit csokoládéval és apja gyógyulásának ígéretével igyekezett együttműködésre bírni, de neki sikerült kibújnia a férfi alól és testvérével együtt elmenekülnie a vádlotti ingatlanból.

Hét év szabadságvesztésre ítélte a törvényszék

A törvényszék a vádlottat tizenkettedik életévét be nem töltött személy sérelmére, erőszakkal elkövetett szexuális erőszak bűntette miatt hét év szabadságvesztésre és hét év közügyektől eltiltásra ítélte, valamint végleges hatállyal eltiltotta bármely olyan foglalkozás gyakorlásától vagy egyéb tevékenységtől, amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végezné, illetve ilyen személlyel egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyban állna.

Az ítélettel szemben a vádlott felmentés érdekében fellebbezett, míg az ügyész három munkanap gondolkodási időt fenntartott a jogorvoslati nyilatkozat megtételére.