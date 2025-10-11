28 perce
Gyanús kocsi bukkant fel Encsen, szégyen, amit az utasai a nyílt utcán tettek – fotókkal
A tolvajok félmillió forintot loptak egy kisteherautóból, de nem élvezhették sokáig a zsákmányt – a rendőrök néhány órán belül elfogták őket. Egy hétköznapi áruszállításból lett üldözésre emlékeztető bűnügy Encsen.
Encsen követte a gyanús autó a furgont
Encsen árut pakoltak ki egy kisteherautó sofőrjei, amikor váratlanul lecsaptak rájuk a tolvajok. A jármű utasteréből több mint félmillió forint tűnt el, de a rendőrök példás gyorsasággal megoldották az ügyet – a gyanúsítottakat néhány órán belül elfogták.
A lopás egy hétköznapi fuvar közben történt: a sofőrök épp árut raktak le, amikor az egyikük a kisteherautóhoz visszatérve észrevette, hogy az utastér feltört ajtaja tárva-nyitva áll. Az autóból eltűnt a bevétel – több mint 500 ezer forint készpénz. A bejelentés után az Encsi Rendőrkapitányság nyomozói azonnal munkához láttak. A térfigyelő kamerák felvételein hamar feltűnt egy gyanús autó, amely folyamatosan követte a teherautót. Az elemzések alapján a rendőrök rövid időn belül beazonosították a járművet és az elkövetőket is.
Az Encsen lopott pénz Bátorterenyén lett meg
A nyomok a Bátonyterenyei Rendőrkapitányság illetékességi területére vezettek, ahol a két férfit – egy 43 éves ecsegit és egy 57 éves mátraverebélyit – néhány órán belül sikerült elfogni. A rendőrök a náluk lévő pénzt hiánytalanul megtalálták, és visszaadták a jogos tulajdonosnak.
A tolvajok beismerő vallomást tettek, ellenük lopás bűntette miatt indult eljárás az Encsi Rendőrkapitányságon.
A nyomozás során kiderült, hogy Szlovákia területén is több hasonló bűncselekmény köthető hozzájuk – a hatóságok már a nemzetközi összefüggéseket is vizsgálják.
A rendőrség egyúttal figyelmeztet minden járművezetőt: még rövid időre se hagyják őrizetlenül járművüket vagy értékeiket, mert a tolvajok a legkisebb figyelmetlenséget is kihasználják.
