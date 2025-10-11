Gyanús kocsi bukkant fel Encsen, szégyen, amit az utasai a nyílt utcán tettek – fotókkal

Encsen árut pakoltak ki egy kisteherautó sofőrjei, amikor váratlanul lecsaptak rájuk a tolvajok. A jármű utasteréből több mint félmillió forint tűnt el, de a rendőrök példás gyorsasággal megoldották az ügyet – a gyanúsítottakat néhány órán belül elfogták.

Encsen történt a filmbe illő lopás Forrás: Facebook/Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőrség

A lopás egy hétköznapi fuvar közben történt: a sofőrök épp árut raktak le, amikor az egyikük a kisteherautóhoz visszatérve észrevette, hogy az utastér feltört ajtaja tárva-nyitva áll. Az autóból eltűnt a bevétel – több mint 500 ezer forint készpénz. A bejelentés után az Encsi Rendőrkapitányság nyomozói azonnal munkához láttak. A térfigyelő kamerák felvételein hamar feltűnt egy gyanús autó, amely folyamatosan követte a teherautót. Az elemzések alapján a rendőrök rövid időn belül beazonosították a járművet és az elkövetőket is.