Életveszélyes támadás Tiszaújvárosban: fegyházbüntetés biztonsági őröknek

A bíróság kimondta az ítéletet egy halálos ügyben, amelyben olyan emberek felelőssége merült fel, akiknek egészen más szerep jutott volna a rendezvényen.

Születésnapnak indult, gyilkosság lett a vége

Biztonsági őröket ítéltek el

Az első fokon eljárt Miskolci Törvényszék 2025. januárjában az első- és másodrendű vádlottakat társtettesként elkövetett, míg a harmadrendű vádlottat bűnsegédként elkövetett emberölés bűntettének kísérletében mondta ki bűnösnek. Első- és másodrendű vádlottat 10-10 év fegyház fokozatú szabadságvesztésre és 10 év közügyektől eltiltásra, harmadrendű vádlottat 8 év 6 hónap fegyház fokozatú szabadságvesztésre és 9 év közügyektől eltiltásra ítélte. Kizárta a vádlottakat a feltételes szabadságra bocsátás kedvezményéből. Valamennyi vádlottat végleges hatállyal eltiltotta a vagyon- és biztonsági őri foglalkozástól. Az ítélet ellen a vádlottak és védőik enyhítésért, illetve felmentésért fellebbeztek. 

Szóváltás alakult ki a két csapat között

Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint a négy sértett férfi 2021. szeptemberében egy tiszaújvárosi szórakozóhelyen születésnapot ünnepelt. A három vádlott - akik a szórakozóhelyen biztonsági őri feladatokat láttak el - a késő esti órákban autóval érkeztek a helyszínre, majd a két társaság között szóváltás alakult ki, amely tettlegességig fajult: a vádlottak ütlegelték, megszúrták a sértetteket, azután pedig kocsiba ültek és elhajtottak. Elfogásukra nem sokkal később a Tiszalúc és Taktaharkány közötti útszakaszon került sor. A sértettek egyike hasi szúrt sérülésének következtében a mentőben életét vesztette. Két társának nyolc napon túl gyógyuló, életveszélyes sérülései keletkeztek, a negyedik sértett sérülései nyolc napon túl gyógyultak.

Enyhítést kaptak

A Debreceni Ítélőtábla szerint az elsőfokú bíróság ítélete és büntetés kiszabása másod- és harmadrendű vádlottak vonatkozásában eltúlzottan súlyos, ezért az ítélet belső arányossága érdekében, indokoltnak látta az enyhítést. Másodrendű vádlott szabadságvesztés büntetését 9 évre, harmadrendű vádlott büntetését 7 év 6 hónapra enyhítette. Tekintettel arra, hogy ezen vádlottak halálos eredményt nem okoztak, és harmadrendű vádlott, aki az elkövetéskor éppen fiatalfelnőtt korú lett bűnsegédként vett részt a cselekményben. 

Az ítélet jogerős.

