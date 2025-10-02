Életveszélyes támadás Tiszaújvárosban: fegyházbüntetés biztonsági őröknek

Szóváltás alakult ki a két csapat között

Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint a négy sértett férfi 2021. szeptemberében egy tiszaújvárosi szórakozóhelyen születésnapot ünnepelt. A három vádlott - akik a szórakozóhelyen biztonsági őri feladatokat láttak el - a késő esti órákban autóval érkeztek a helyszínre, majd a két társaság között szóváltás alakult ki, amely tettlegességig fajult: a vádlottak ütlegelték, megszúrták a sértetteket, azután pedig kocsiba ültek és elhajtottak. Elfogásukra nem sokkal később a Tiszalúc és Taktaharkány közötti útszakaszon került sor. A sértettek egyike hasi szúrt sérülésének következtében a mentőben életét vesztette. Két társának nyolc napon túl gyógyuló, életveszélyes sérülései keletkeztek, a negyedik sértett sérülései nyolc napon túl gyógyultak.

Enyhítést kaptak

A Debreceni Ítélőtábla szerint az elsőfokú bíróság ítélete és büntetés kiszabása másod- és harmadrendű vádlottak vonatkozásában eltúlzottan súlyos, ezért az ítélet belső arányossága érdekében, indokoltnak látta az enyhítést. Másodrendű vádlott szabadságvesztés büntetését 9 évre, harmadrendű vádlott büntetését 7 év 6 hónapra enyhítette. Tekintettel arra, hogy ezen vádlottak halálos eredményt nem okoztak, és harmadrendű vádlott, aki az elkövetéskor éppen fiatalfelnőtt korú lett bűnsegédként vett részt a cselekményben.

Az ítélet jogerős.

