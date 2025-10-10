október 10., péntek

Eltűnt

1 órája

88 éves asszonyt tűnt el Sajószentpéterről, sehol nem találják

A lakosság segítségét kérik egy 88 éves, sajószentpéteri nő eltűnése ügyében.

A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság 05040-157/531/2025. körözési számon, körözési eljárást folytat Kocsis Erzsébet eltűnt személy miatt.

Eltűnt asszonyt keres a rendőrség.
Ezt az eltűnt asszonyt keresik
Forrás: police.hu

A rendelkezésre álló adatok szerint a nő sajószentpéteri tartózkodási helyéről ismeretlen helyre távozott, és a felkutatására tett intézkedések eddig nem vezettek eredményre – írja a police.hu.

Az asszony 155-160 centiméter magas, átlagos testalkatú, haja pedig ősz.

A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a képen látható nővel kapcsolatban, hívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-46/514-506-os telefonszámon. Továbbá tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es, díjmentes segélyhívó számon.

