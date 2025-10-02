„Úgy nem tudok élni, hogy nem találjuk meg” – kétségbeesve keresi a férje a gönci asszonyt

Az elmúlt napokban az egész gönci térség megmozdult, hogy segítsen a Horváth családnak. A férj minden követ megmozgat, plakátol, nyomravezetői díjat ajánlott fel, és reménykedik, hogy felesége előkerül. Közben mentőcsapatok, polgárőrök, polgármesterek és önkéntesek dolgoznak azon, hogy az eltűnt nő keresése minél nagyobb erővel folytatódjon.

Nagy erőkkel folytatódik a Göncről eltűnt nő kutatása

Már több mint egy hete keresik az eltűnt nőt

Ahogyan arról a boon.hu is beszámolt, az Encsi Rendőrkapitányság a lakosság segítségét kérte egy 67 éves, gönci asszony eltűnése ügyében. Horváth Albertné 2025. szeptember 24-én délután távozott otthonából ismeretlen helyre. A felkutatására tett intézkedések eddig nem vezettek eredményre – szól a police.hu közleménye. A nő 160 centiméter magas, átlagos testalkatú, haja vállig érő, őszes-fekete, szeme barna.

„Megszakad a szívem, ha nem lesz meg a mama” – mondta férje kétségbeesve

A férj, Horváth Albert elmondása szerint nem ez volt az első alkalom, hogy felesége – aki demenciában szenved – elindult otthonról.

Máskor is előfordult már, hogy elment, de mindig megkerült. Megtaláltam az állomáson, az úton, vagy valamelyik szomszéd faluban. Telefonáltam a családnak, ismerősöknek, és valaki mindig rátalált. Most viszont nyolc napja nincs nyoma

– mesélte a férj megtörten. A férfi szerint a hatóságok és civilek mindent megtettek az elmúlt napokban.

Drónokkal, rendőrökkel, csónakkal a vízen is kutatták, mentőcsapatok kutyákkal járták a környéket. De nem találjuk. Szombatra nagy keresést terveznek, száz embert is mozgósítanának. Polgárőrök, polgármesterek, mindenki próbál segíteni.

Albert kétségbeesve beszélt arról is, hogy felesége papucsban, nyáriasan öltözve indult útnak.

Azóta volt eső, hideg. Ha kint van valahol, könnyen kihűlhetett. Félek, hogy leült egy bokor alá, és ott történt meg a baj. Fel vagyok készülve a legrosszabbra… Arra viszont nem, hogy soha ne találjuk meg. Úgy nem tudok élni, ha nem lesz meg a mama

– mondta elcsukló hangon.

Óriási a terület, kevés a nyom

Óriási a terület, nincs konkrét kiindulópont, ezért nagyon nehéz dolgunk van. Drónnal, kutyákkal, gépjárművekkel és quaddal is kutattunk. A Gönc Városi Önkéntes Tűzoltók is bekapcsolódtak. A rendőrség munkatársai csónakkal vizsgálták a folyót, még holttestkereső kutya is érkezett a Nyíregyházi Rendőrkapitányság kutyás egységétől

– nyilatkozta a boon.hu-nak Golej Szabolcs, a Neptun Búvár Klub és Mentőcsapat elnöke, akik több sikeres keresésben vettek részt az elmúlt hetekben is.