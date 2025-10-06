Mintha a föld nyelte volna el a gönci nőt, a nagyszabású kutatás sem vezetett eredményre

Ahogy arról a boon.hu is beszámolt, az Encsi Rendőrkapitányság a lakosság segítségét kérte egy 67 éves, gönci asszony eltűnése ügyében. Horváth Albertné 2025. szeptember 24-én délután távozott otthonából ismeretlen helyre. Az egész gönci térség megmozdult, hogy segítsen a Horváth családnak. A férj minden követ megmozgatott, plakátolt, 100 ezer forint nyomravezetői díjat ajánlott fel, és reménykedik, hogy felesége előkerül. Az eltűnt nő kutatására tett lépések továbra sem jártak sikerrel.

Hatalmas összefogással keresték az eltűnt nőt

Újabb sikertelen keresés az eltűnt nő után

Október 4-én, szombaton újra nagyszabású kutatást indítottak. 8.30 és 15.30 között több települést érintett a keresés, amelyben közel száz fő vett részt. A Készenléti Rendőrség, az Encsi Rendőrkapitányság, speciális mentőszervezetek, drónos egységek, kutyás keresők és helyi önkéntesek együtt kutatták át Hidasnémeti, Gönc és Vilmány térségét. A csapatok a Hernád folyó gátján, a vasúti töltésen, valamint fás, bokros, aljnövényzettel fedett területeken és nyílt terepeken végeztek keresést. A kutatás a környék minden vízfelületére is kiterjedt

– olvasható a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Polgárőr Szövetség közösségi oldalán.

A kutatásban több egyesület vett részt, köztük Abaújszántó, Jákfalva, Tornyosnémeti, Vilmány és Vizsoly polgárőrei. A szervezést Noszmüller László, a szövetség határ- és honvédelmi alelnöke, gönci járási koordinátor irányította. A szombati kutatás a délutáni órákban ért véget, de nem vezetett eredményre.

Hatalmas területen dolgozott közel száz fő

Akár vonatra is szállhatott a nő?

Több önkéntes mentőszervezet, önkéntes tűzoltók, hozzátartozók, környező települések lakossága, polgármesterek, polgárőrök, drónosok és a rendőrség munkatársai nagy létszámmal kutattak az eltűnt 67 éves Horváth Alberné után, ami azóta is folyamatban van. Óriási területek lettek átvizsgálva, ahol utoljára vélték látni az eltűnt személyt, de semmi jel nem utalt arra, hogy azon a területen lenne az eltűnt. A kutatás szélesebb körben folytatódik, mivel feltételezhető, hogy vonatra is szállhatott a keresett személy. A hozzátartozók és a rendőrség is köszönetét fejezte ki az eddigi munkáért mindenkinek, aki részt vett a kutatásban

– tette közzé Facebook-oldalán a Neptun Búvár Klub és Mentőcsapat, akik kifejezték köszönetüket a Kelet-magyarországi Speciális Mentő Egyesület, a Hope Egyesület, a Magyar Nemzeti Mentődrónpilóták Egyesülete és a Gönc Városi Tűzoltó Egyesület önkénteseinek.