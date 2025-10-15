14 perce
Senki sem tudja, hová lett – rejtélyes eltűnés tart lázban egy abaúji települést
A rendőrség napok óta keres egy férfit. Nyomtalanul eltűnt otthonából. A hatóságok minden információt várnak, ami segíthet a felkutatásában.
Nagy erőkkel keres a rendőrség egy 66 éves férfit. (A fotó illusztráció)
Az Encsi Rendőrkapitányság a lakosság segítségét kéri egy 66 éves, helyi férfi eltűnése ügyében.
Nem találják az eltűnt férfit
Az Encsi Rendőrkapitányság 05030-157/582/2025. körözési számon folytat eljárást Varga József eltűnése miatt.
A rendelkezésre álló adatok szerint a férfi otthonából ismeretlen helyre távozott. A felkutatására tett intézkedések eddig nem vezettek eredményre.
Az Encsi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a képen látható férfival kapcsolatban, hívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-46/514-506-os telefonszámon. Továbbá tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es, díjmentes segélyhívó számon
- tette közzé a police.hu.
