Senki sem tudja, hová lett – rejtélyes eltűnés tart lázban egy abaúji települést

A rendőrség napok óta keres egy férfit. Nyomtalanul eltűnt otthonából. A hatóságok minden információt várnak, ami segíthet a felkutatásában.

Nagy erőkkel keres a rendőrség egy 66 éves férfit. (A fotó illusztráció)

Az Encsi Rendőrkapitányság a lakosság segítségét kéri egy 66 éves, helyi férfi eltűnése ügyében.

Eltűnt Varga József. Keresi a rendőrség.
Nem találják az eltűnt férfit

Az Encsi Rendőrkapitányság 05030-157/582/2025. körözési számon folytat eljárást Varga József eltűnése miatt.

A rendelkezésre álló adatok szerint a férfi otthonából ismeretlen helyre távozott. A felkutatására tett intézkedések eddig nem vezettek eredményre.

Az Encsi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a képen látható férfival kapcsolatban, hívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-46/514-506-os telefonszámon. Továbbá tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es, díjmentes segélyhívó számon

 - tette közzé a police.hu.


