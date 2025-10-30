Nagy az aggodalom, készültségben a rendőrök! Borsodból indult Budapestre, de jött a szomorú fordulat

A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság 05050-157/171/2025. körözési számon folytat körözési eljárást Sztojka Roman eltűnése miatt.

A rendelkezésre álló adatok szerint a férfi 2025. október 6-án délután Budapestre utazott, majd később elérhetetlenné vált. A felkutatására tett intézkedések eddig nem vezettek eredményre.

A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a képen látható férfival kapcsolatban, hívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-46/514-506-os telefonszámon. Továbbá tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es, díjmentes segélyhívó számon.