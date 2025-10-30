október 30., csütörtök

Alfonz névnap

11°
+16
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi kék hírek

29 perce

Most jött: teljes rendőri készültség a Miskolcra érkező vendégek miatt

Címkék#ellenőrzés#rendezvény#Miskolci Rendőrkapitányság#fokozott ellenőrzés

November 2-án ellepik a rendőrök Miskolc utcáit. Fokozott ellenőrzés várható a városba érkező vendégek miatt.

A Miskolci Rendőrkapitányság vezetője a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 30. §-a, valamint a Rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. BM rendelet 26. §-a alapján fokozott ellenőrzést rendelt el november 2-án déltől éjfélig Miskolc közigazgatási területére.

Fokozott ellenőrzés várható vasárnap Miskolcon
Fokozott ellenőrzés várható vasárnap a DVTK – Újpest FC NB. I. meccsel összefüggésben (A kép illusztráció)
Fotó: Huszár Márk/MW

Rendőri ellenőrzés a meccs ideje alatt

Az ellenőrzés célja a DVTK – Újpest FC NB. I. férfi bajnoki labdarúgó mérkőzéssel összefüggésben a közbiztonságot veszélyeztető cselekmények megelőzése, megakadályozása. Fontos rendőri feladat a mérkőzés miatt a városba érkező vendégszurkolók mozgásának figyelemmel követése, és a rendezvény helyszínére történő biztonságos bekísérése, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközök felfedése, valamint a közrend, közbiztonság, és a közlekedés rendjének fenntartása.

Kérjük a szurkolókat, hogy a fenti intézkedések végrehajtásában a feladatra vezényelt rendőrök munkáját segítsék, türelmükkel és megértésükkel támogassák! 

- tette közzé a police.hu


Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu