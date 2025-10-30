Most jött: teljes rendőri készültség a Miskolcra érkező vendégek miatt

A Miskolci Rendőrkapitányság vezetője a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 30. §-a, valamint a Rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. BM rendelet 26. §-a alapján fokozott ellenőrzést rendelt el november 2-án déltől éjfélig Miskolc közigazgatási területére.

Fokozott ellenőrzés várható vasárnap a DVTK – Újpest FC NB. I. meccsel összefüggésben (A kép illusztráció)

Fotó: Huszár Márk/MW

Rendőri ellenőrzés a meccs ideje alatt

Az ellenőrzés célja a DVTK – Újpest FC NB. I. férfi bajnoki labdarúgó mérkőzéssel összefüggésben a közbiztonságot veszélyeztető cselekmények megelőzése, megakadályozása. Fontos rendőri feladat a mérkőzés miatt a városba érkező vendégszurkolók mozgásának figyelemmel követése, és a rendezvény helyszínére történő biztonságos bekísérése, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközök felfedése, valamint a közrend, közbiztonság, és a közlekedés rendjének fenntartása.

Kérjük a szurkolókat, hogy a fenti intézkedések végrehajtásában a feladatra vezényelt rendőrök munkáját segítsék, türelmükkel és megértésükkel támogassák!

- tette közzé a police.hu



