Szexuális ajánlatra „hagyjatok békén” volt a válasz, erre kirabolták

Előkészítő ülésen hozott ítéletet a Mezőkövesdi Járásbíróság annak a két vádlottnak az ügyében, akik 2025. januárjában egyik éjszaka rabolták ki, gyerek társukkal karöltve, a sértettet – derül ki a Miskolci Törvényszéknek a boon.hu-hoz eljuttatott közleményéből.

Éjszaka rabolták ki áldozatukat, a bírósági ítélet nyomán az elkövetőkre most két év, illetve öt év vár a hűvösön

Éjszaka rabolták ki – minden százas egy-egy esztendőt érhet

Ahogy a bírósági tájékoztató fogalmaz, „a megállapított tényállás szerint a sértett gyalogosan haladt a település egyik kereszteződésénél, amikor az elsőrendű vádlott fiatalkorú nő és a másodrendű felnőttkorú férfi vádlott, illetve a jelen eljárással nem érintett gyermekkorú társuk felfigyeltek rá és értékei megszerzése érdekében követni kezdték. Amikor mellé értek, a gyermekkorú személy pénzt kért a sértettől, míg az elsőrendű terhelt szexuális ajánlatot tett neki ellenszolgáltatás fejében. A sértett azonban közölte, hogy hagyják békén és továbbment.”

A továbbiakból kiderül, a vádlottaknak ez nem szegte kedvét, követték a férfit, majd „a másodrendű vádlott hátulról kigáncsolva felbuktatta a sértettet, az elsőrendű terhelttel ráültek, hogy ne tudjon felállni, miközben a gyermekkorú társukkal együtt átkutatták zsebeit és az így megszerzett 500 forinttal sietve elhagyták a helyszínt.”

A terheltek a bírósági előkészítő ülésen beismerték bűnösségüket és lemondtak a tárgyaláshoz való jogukról. A bíróság csoportosan elkövetett rablás bűntettében mondta ki bűnösnek őket és ezért a egyiküket (aki fiatalkorú) 2 év javítóintézeti nevelésre, másikukat 5 év szabadságvesztésre ítélte. Súlyosító körülményként értékelte a Törvényszék „az ilyen és hasonló cselekmények elszaporodottságát”, ugyanakkor enyhítő körülménynek számított, hogy a vádlottak beismerték tettüket. Továbbá az elsőrendű terhelt esetében az is, hogy „a javítóintézetben eddig eltöltött idő alatt rendeződött az élete, szorgalmasan tanul”, míg a másodrendű terhelt esetében pozitívan esett latba fiatal felnőtt kora.

Az ítélet a javítóintézet vonatkozásában jogerőre emelkedett. Az öt év börtön tárgyában az érintett enyhítés érdekében jelentett be fellebbezést, míg az ügyész három munkanapot fenntartott a jogorvoslati nyilatkozat megtételére.