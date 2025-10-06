október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

+12
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ítélet

2 órája

Szexuális ajánlatra „hagyjatok békén” volt a válasz, erre kirabolták

Címkék#szabadságvesztés büntetés#Miskolci Törvényszék#fiatalkorú elkövető#vádlott

Két év javítóintézet, illetve öt év börtön járhat ezért a bűncselekményért Kövesden. Az elkövetők áldozatukat éjszaka rabolták ki, zsákmányuk mindössze 500 forint lett (volna).

Boon.hu
Szexuális ajánlatra „hagyjatok békén” volt a válasz, erre kirabolták

Előkészítő ülésen hozott ítéletet a Mezőkövesdi Járásbíróság annak a két vádlottnak az ügyében, akik 2025. januárjában egyik éjszaka rabolták ki, gyerek társukkal karöltve, a sértettet – derül ki a Miskolci Törvényszéknek a boon.hu-hoz eljuttatott közleményéből.

éjszaka rabolták ki
Éjszaka rabolták ki áldozatukat, a bírósági ítélet nyomán az elkövetőkre most két év, illetve öt év vár a hűvösön
Fotó: Hraskó István, Petőfi Népe (a kép illusztráció)

Éjszaka rabolták ki – minden százas egy-egy esztendőt érhet

Ahogy a bírósági tájékoztató fogalmaz, „a megállapított tényállás szerint a sértett gyalogosan haladt a település egyik kereszteződésénél, amikor az elsőrendű vádlott fiatalkorú nő és a másodrendű felnőttkorú férfi vádlott, illetve a jelen eljárással nem érintett gyermekkorú társuk felfigyeltek rá és értékei megszerzése érdekében követni kezdték. Amikor mellé értek, a gyermekkorú személy pénzt kért a sértettől, míg az elsőrendű terhelt szexuális ajánlatot tett neki ellenszolgáltatás fejében. A sértett azonban közölte, hogy hagyják békén és továbbment.”

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A továbbiakból kiderül, a vádlottaknak ez nem szegte kedvét, követték a férfit, majd „a másodrendű vádlott hátulról kigáncsolva felbuktatta a sértettet, az elsőrendű terhelttel ráültek, hogy ne tudjon felállni, miközben a gyermekkorú társukkal együtt átkutatták zsebeit és az így megszerzett 500 forinttal sietve elhagyták a helyszínt.”

A terheltek a bírósági előkészítő ülésen beismerték bűnösségüket és lemondtak a tárgyaláshoz való jogukról. A bíróság csoportosan elkövetett rablás bűntettében mondta ki bűnösnek őket és ezért a egyiküket (aki fiatalkorú) 2 év javítóintézeti nevelésre, másikukat 5 év szabadságvesztésre ítélte. Súlyosító körülményként értékelte a Törvényszék „az ilyen és hasonló cselekmények elszaporodottságát”, ugyanakkor enyhítő körülménynek számított, hogy a vádlottak beismerték tettüket. Továbbá az elsőrendű terhelt esetében az is, hogy „a javítóintézetben eddig eltöltött idő alatt rendeződött az élete, szorgalmasan tanul”, míg a másodrendű terhelt esetében pozitívan esett latba fiatal felnőtt kora.

Az ítélet a javítóintézet vonatkozásában jogerőre emelkedett. Az öt év börtön tárgyában az érintett enyhítés érdekében jelentett be fellebbezést, míg az ügyész három munkanapot fenntartott a jogorvoslati nyilatkozat megtételére.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu