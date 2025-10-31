Szirénázó rendőri konvoj vonult a Csanyik-völgy felé - durva dolog miatt siettek annyira

Hétfőn a délutáni órákban több városrészből is látható volt, ahogy egy nagyobb rendőri egység szirénázva vonul Diósgyőr felé. A lakosság körében gyorsan elindultak a találgatások, azonban a rendőrségtől sikerült megtudni az eset valódi okát: egy idős, demenciával élő nő eltűnéséhez riasztották a járőröket.

Diósgyőr felé vonultak nagy erőkkel a rendőrök péntek délután

A nő férje értesítette a hatóságokat, ráadásul nem először. A férfi elmondása szerint feleségét a Csanyik-völgy környékén, a Sanofi fecskendőgyár közelében láthatták utoljára. A terület kiterjedt és részben erdős, ezért különösen fontos volt, hogy a keresés még sötétedés előtt elkezdődhessen és a lehető legnagyobb területet tudják átnézni.