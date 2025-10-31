október 31., péntek

Minden perc számít!

57 perce

Szirénázó rendőri konvoj vonult a Csanyik-völgy felé - durva dolog miatt siettek annyira

A rendőrségtől megtudtuk mi volt a kivonulás oka. Péntek délután többen is felfigyeltek a szirénázó rendőrautók hosszú sorára, amely Diósgyőr irányába vonult. A hatóságoknak sietniük kellett, hogy még sötétedés előtt átkutathassák a Csanyik-völgy környékét.

Boon.hu

Hétfőn a délutáni órákban több városrészből is látható volt, ahogy egy nagyobb rendőri egység szirénázva vonul Diósgyőr felé. A lakosság körében gyorsan elindultak a találgatások, azonban a rendőrségtől sikerült megtudni az eset valódi okát: egy idős, demenciával élő nő eltűnéséhez riasztották a járőröket.

Diósgyőr
Diósgyőr felé vonultak nagy erőkkel a rendőrök péntek délután 
Forrás:  MW

A nő férje értesítette a hatóságokat, ráadásul nem először. A férfi elmondása szerint feleségét a Csanyik-völgy környékén, a Sanofi fecskendőgyár közelében láthatták utoljára. A terület kiterjedt és részben erdős, ezért különösen fontos volt, hogy a keresés még sötétedés előtt elkezdődhessen és a lehető legnagyobb területet tudják átnézni.

Diósgyőr felé nem ez volt az első eltűnés

A rendőrök a bejelentés után összehangoltan, gyorsan intézkedtek, és erősítést hívtak a környék átfésülésére. Demenciával élő eltűnt személyek esetében minden perc sokat számít, hiszen a tájékozódási képesség romlása miatt könnyen eltévedhetnek, kimerülhetnek, és veszélybe kerülhetnek.
A keresés részleteiről és kimeneteléről később várható hivatalos tájékoztatás.

Méltó, érzékeny zárás

Az ilyen esetek mindig emlékeztetnek arra, mennyire sérülékeny az ember, és milyen fontos a közösségi figyelem. Ha valaki eltűnik, a legkisebb észrevétel, információ vagy jelzés is életet menthet. Ezért ha bárki találkozik tanácstalanul sétáló, segítségre szoruló időssel, ne habozzon segítséget hívni – néha egyetlen telefonhívás is elég, hogy valakit biztonságban hazavezessenek.

