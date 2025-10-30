október 30., csütörtök

Helyi kék hírek

1 órája

Gyomros a miskolci drogpiacnak, kiderült, ki a díler nagykutya! 6,6 milliós álomfogásba tenyereltek a zsaruk

Kiderült, ki a miskolci drogpiac „nagykutyája”: több kilogramm marihuánát és speedet árult. A bíróság a kiemelt súlyú bűncselekmény miatt letartóztatta a fiatalkorú dílert egy hónapra.

A Miskolci Járásbíróság elrendelte annak a fiatalkorú gyanúsítottnak a letartóztatását, aki a megalapozott gyanú szerint kábítószerrel kereskedett Miskolcon. Rendőrkézen a fiatalkorú díler.

Letartóztatta a fiatalkorú dílert a rendőrség
Letartóztatta a fiatalkorú dílert a rendőrség
A kép illusztráció
Forrás: MW

A rendelkezésre álló adatok szerint a terhelt az elfogását megelőző időszakban, részben ismeretlen, részben ismert forrásból kereskedelmi céllal szerzett meg legalább 2000 gramm marihuánát és legalább 300 gramm „speedet” összesen kb 6.600.000 forint értékben, amit ezt követően rendszeresen értékesített ismeretségi körében Miskolcon.

Rendőrkézen a díler, nem semmi miket foglaltak le a lakásán

A nyomozó hatóság a gyanúsított lakásán tartott kutatás során egy kisméretű önzáró tasakban marihuánagyanús anyagot, szennyezett marihuána őrlőt és nagy mennyiségű bontatlan önzáró tasakot foglalt le.

A terhelt cselekménye bizonyítottság esetén alkalmas lehet kereskedéssel elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntettének megállapítására, azonban a nyomozás további feladatát képezi a cselekmény pontos minősítése és az esetlegesen megvalósuló további bűncselekmények vizsgálata.

A bíróság megítélése szerint a kiemelt tárgyi súlyú bűncselekmény miatt kiszabható büntetés és a terhelt személyi-vagyoni körülményei miatt fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye. Tartani kell attól is, hogy a terhelt kényszerintézkedés hiányában a nyomozás sikerességét veszélyeztetné a még ki nem hallgatott, illetve a már kihallgatott személyek befolyásolásával, valamint a le nem foglalt tárgyi bizonyítási eszközök elrejtésével. Mivel a gyanúsított legalább részben illegális anyagok értékesítéséből tartotta fenn magát és a törvényekkel szembe helyezkedő életmódra rendezkedett be, így alappal lehet következtetni a bűnismétlés lehetőségére is.

Mindezeket mérlegelve a bíróság egy hónapra, 2025. november 30. napjáig elrendelte a gyanúsított letartóztatását.

A végzés nem végleges - tette közzé a Miskolci Törvényszék.


