Sikkasztási botrány Borsodban, a kedves mama számlájára folyt a diákok pénze

Éveken át sikkasztotta a nem létező diákmunkások bérét egy nő egy egyetemi iskolaszövetkezet adminisztrátoraként. A vádlott összesen 6,6 millió forinttal károsította meg a szervezetet.

Éveken át sikkasztotta a nem létező diákmunkások bérét egy nő (a fotó illusztráció)

Forrás: MW

A diákmunkások nem is léteztek

A bíróság által megállapított tényállás szerint a nő az iskolaszövetkezetnél a munkaerőkölcsönzéssel kapcsolatos adminisztrációt végezte. Ő rögzítette az új dolgozók adatait, számolta a ledolgozott órákat és készítette elő a bérkifizetéseket. Ezt a pozícióját kihasználva 2022 és 2023 között olyan, korábban foglalkoztatott diákokat is „újra beírt” a rendszerbe, akik abban az időben már nem dolgoztak a szövetkezetnél. A fizetésüket azonban valaki megkapta, méghozzá ő maga.

A vádlott a diákok bankszámlaszámát édesanyja nevén lévő, de általa használt számlaszámra cserélte, majd hatmilliónál is több forintot utalt át magának.

Visszaesőként ítélték el

A Miskolci Járásbíróság a nőt jelentős kárt okozó, üzletszerűen és folytatólagosan elkövetett csalás bűntette miatt 3 év börtönbüntetésre és 3 év közügyektől eltiltásra ítélte. A vádlottat emellett kötelezték a kár megtérítésére is. Súlyosító körülmény volt, hogy korábban már követett el hasonló bűncselekményt, és most ismét ugyanilyen módszerrel próbált pénzhez jutni. A bíróság enyhítő körülményként vette figyelembe, hogy a nő beismerte tettét, és együttműködött a hatóságokkal.

Az ítélet nem jogerős.

A legfrissebb hírekért kövessen minket a Boon.hu Google News oldalán is!