október 21., kedd

Orsolya névnap

+13
0
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Csalás

54 perce

Sikkasztási botrány Borsodban, a kedves mama számlájára folyt a diákok pénze

Címkék#sikkasztás#iskolaszövetkezet#ítélet

Milliókat sikkasztott egy iskolaszövetkezeti dolgozó. Több mint hatmillió forinttal rövidítette meg az iskolaszövetkezetet a nő, aki saját számlájára irányította a diákmunkások fizetését.

Boon.hu

Éveken át sikkasztotta a nem létező diákmunkások bérét egy nő egy egyetemi iskolaszövetkezet adminisztrátoraként. A vádlott összesen 6,6 millió forinttal károsította meg a szervezetet.

diákmunkások bérét sikkasztotta egy nő
Éveken át sikkasztotta a nem létező diákmunkások bérét egy nő (a fotó illusztráció)
Forrás: MW

A diákmunkások nem is léteztek

A bíróság által megállapított tényállás szerint a nő az iskolaszövetkezetnél a munkaerőkölcsönzéssel kapcsolatos adminisztrációt végezte. Ő rögzítette az új dolgozók adatait, számolta a ledolgozott órákat és készítette elő a bérkifizetéseket. Ezt a pozícióját kihasználva 2022 és 2023 között olyan, korábban foglalkoztatott diákokat is „újra beírt” a rendszerbe, akik abban az időben már nem dolgoztak a szövetkezetnél. A fizetésüket azonban valaki megkapta, méghozzá ő maga.

A vádlott a diákok bankszámlaszámát édesanyja nevén lévő, de általa használt számlaszámra cserélte, majd hatmilliónál is több forintot utalt át magának.

Visszaesőként ítélték el

A Miskolci Járásbíróság a nőt jelentős kárt okozó, üzletszerűen és folytatólagosan elkövetett csalás bűntette miatt 3 év börtönbüntetésre és 3 év közügyektől eltiltásra ítélte. A vádlottat emellett kötelezték a kár megtérítésére is. Súlyosító körülmény volt, hogy korábban már követett el hasonló bűncselekményt, és most ismét ugyanilyen módszerrel próbált pénzhez jutni. A bíróság enyhítő körülményként vette figyelembe, hogy a nő beismerte tettét, és együttműködött a hatóságokkal.

Az ítélet nem jogerős.

Google News A legfrissebb hírekért kövessen minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu