Sikkasztási botrány Borsodban, a kedves mama számlájára folyt a diákok pénze
Milliókat sikkasztott egy iskolaszövetkezeti dolgozó. Több mint hatmillió forinttal rövidítette meg az iskolaszövetkezetet a nő, aki saját számlájára irányította a diákmunkások fizetését.
Éveken át sikkasztotta a nem létező diákmunkások bérét egy nő egy egyetemi iskolaszövetkezet adminisztrátoraként. A vádlott összesen 6,6 millió forinttal károsította meg a szervezetet.
A diákmunkások nem is léteztek
A bíróság által megállapított tényállás szerint a nő az iskolaszövetkezetnél a munkaerőkölcsönzéssel kapcsolatos adminisztrációt végezte. Ő rögzítette az új dolgozók adatait, számolta a ledolgozott órákat és készítette elő a bérkifizetéseket. Ezt a pozícióját kihasználva 2022 és 2023 között olyan, korábban foglalkoztatott diákokat is „újra beírt” a rendszerbe, akik abban az időben már nem dolgoztak a szövetkezetnél. A fizetésüket azonban valaki megkapta, méghozzá ő maga.
A vádlott a diákok bankszámlaszámát édesanyja nevén lévő, de általa használt számlaszámra cserélte, majd hatmilliónál is több forintot utalt át magának.
Visszaesőként ítélték el
A Miskolci Járásbíróság a nőt jelentős kárt okozó, üzletszerűen és folytatólagosan elkövetett csalás bűntette miatt 3 év börtönbüntetésre és 3 év közügyektől eltiltásra ítélte. A vádlottat emellett kötelezték a kár megtérítésére is. Súlyosító körülmény volt, hogy korábban már követett el hasonló bűncselekményt, és most ismét ugyanilyen módszerrel próbált pénzhez jutni. A bíróság enyhítő körülményként vette figyelembe, hogy a nő beismerte tettét, és együttműködött a hatóságokkal.
Az ítélet nem jogerős.
