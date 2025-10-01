október 1., szerda

Csalás

8 perce

Borsodi nő mentette meg a háborús zónában ragadt katonaorvost – hitte az asszony, de jött a fordulat

Címkék#rendőrség#csalás#Mályi

Álorvos áldozatává vált egy mályi nő. A kár meghaladja az egymillió forintot.

Egy nő ez év májusában az interneten keresztül ismerkedett meg egy magát „dr. John Mayer” néven regisztrált katonaorvosnak kiadó férfival. A csaló azt állította, hogy egy háborús övezetben ragadt, pénzét zárolták, ezért hazautazásához anyagi segítségre szorul.

A fotó illusztráció
Forrás: Shutterstock

A férfi hónapokon át tartó levelezés után elérte, hogy a nő több részletben összesen több mint egymillió forintot utaljon át számára. Az utolsó utalás után a férfi eltűnt, elérhetetlenné vált. Az áldozat ekkor fordult bankjához, majd a rendőrséghez.

A Miskolci Rendőrkapitányság csalás miatt folytat eljárást az ügyben.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság folytatja a küzdelmet az online csalók ellen a Mátrix Projekt keretein belül.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság ajánlásai segíthetnek a kockázati tényezők kiszűrésében, hogy biztonságban legyünk a világhálón is.

Ne utaljanak, csekken se küldjenek pénzt ismeretleneknek, alkalmi ismerőseiknek!
Soha ne adják meg ismeretleneknek a személyes és banki adataikat!
Figyeljenek a gyanús jelekre! A furcsa mondatszerkezetek, helyesírási hibák, magázó-tegező forma váltakozása is valamilyen fordítóprogram használatára utal.
Ha a csaló mégis sikerrel járt haladéktalanul tegyenek feljelentést a rendőrségen!

További hasznos tanácsokat az alábbi linken olvashatnak az online csalásokról.

További kék hírek a boon.hu-n.

 

