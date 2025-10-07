október 7., kedd

Amália névnap

14°
+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kék villogó

1 órája

Azt hitte, a bankja menti meg – de épp ott kezdődött a baj

Címkék#bankkártyája#áldozat#miskolci

Egy miskolci férfi azt hitte, banki ügyintézővel beszél, amikor arról tájékoztatták, hogy „támadás érte” a számláját. A „bankár” sürgette: azonnal utaljon el pénzt a biztonságos számlára.

Azt hitte, a bankja menti meg – de épp ott kezdődött a baj

Azt hitte a miskolci férfi, hogy segít neki a bankja

Fotó: Szakony Attila

Egy miskolci férfi egy álbankár kérésére 1,3 millió forintot utalt el, mert „támadás érte” a számláját. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság folytatja a küzdelmet az online csalások elkövetői ellen a Mátrix Projekt keretében. A rendőrségi tapasztalatok azt mutatják, hogy a bűnözők tárháza kifogyhatatlan, de a cél ugyanaz, megtudni az áldozatok banki adatait, hozzáférni a számlájukhoz, csalárd módon megszerezni a pénzüket.

Megtörtént eset

Csalás bűntett miatt folytat nyomozást a Miskolci Rendőrkapitányság egyelőre ismeretlen tettessel szemben. Egy magát banki alkalmazottnak kiadó nő egy helyi férfit hívott fel szeptember 18-án. Az álbankár elmondta, hogy támadás érte a férfi számláját, és ismeretlenek akarják megszerezni a pénzét. A csaló a „biztonsági munkatársához” kapcsolta a férfit, aki ismét a támadásra hivatkozott, és 1,3 millió forint átutalására vette rá egy általuk megadott bankszámlaszámra. A nyomozás jelenleg is folyik.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság ajánlásai segíthetnek a kockázati tényezők kiszűrésében, hogy biztonságban legyünk a világhálón is. 

  • Soha ne adja ki ismeretleneknek, főként ne telefonon, interneten a bankkártyája és a netbankja belépési adatait! Ezeket az információkat telefonbeszélgetés során a rendőrség, illetve egy bank alkalmazottjai sem kérik!
  • Ismeretlen eredetű programot soha ne telepítsen vagy töltsön le a számítógépére, illetve a telefonjára, bárki is javasolja azt!
  • Legyen gyanús, ha a telefonáló tört magyarsággal beszél, vagy magyartalan, helyesírási hibákat tartalmazó e-mailben ajánl kedvező üzleti lehetőséget!
  • Ne bízzon ismeretlenek üzleti vagy befektetési ajánlataiban, legyen gyanakvó, főleg, ha kiemelten nagy hozammal kecsegtetik!
  • Ha bajba került, azonnal értesítse a pénzintézetet, és tegyen feljelentést a rendőrségen!

További hasznos tanácsokat az alábbi linken olvashatnak az online csalásokról: https://kiberpajzs.hu/

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

 

 


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu