Azt hitte, a bankja menti meg – de épp ott kezdődött a baj

Egy miskolci férfi egy álbankár kérésére 1,3 millió forintot utalt el, mert „támadás érte” a számláját. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság folytatja a küzdelmet az online csalások elkövetői ellen a Mátrix Projekt keretében. A rendőrségi tapasztalatok azt mutatják, hogy a bűnözők tárháza kifogyhatatlan, de a cél ugyanaz, megtudni az áldozatok banki adatait, hozzáférni a számlájukhoz, csalárd módon megszerezni a pénzüket.

Megtörtént eset

Csalás bűntett miatt folytat nyomozást a Miskolci Rendőrkapitányság egyelőre ismeretlen tettessel szemben. Egy magát banki alkalmazottnak kiadó nő egy helyi férfit hívott fel szeptember 18-án. Az álbankár elmondta, hogy támadás érte a férfi számláját, és ismeretlenek akarják megszerezni a pénzét. A csaló a „biztonsági munkatársához” kapcsolta a férfit, aki ismét a támadásra hivatkozott, és 1,3 millió forint átutalására vette rá egy általuk megadott bankszámlaszámra. A nyomozás jelenleg is folyik.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság ajánlásai segíthetnek a kockázati tényezők kiszűrésében, hogy biztonságban legyünk a világhálón is.

Soha ne adja ki ismeretleneknek, főként ne telefonon, interneten a bankkártyája és a netbankja belépési adatait! Ezeket az információkat telefonbeszélgetés során a rendőrség, illetve egy bank alkalmazottjai sem kérik!

Ismeretlen eredetű programot soha ne telepítsen vagy töltsön le a számítógépére, illetve a telefonjára, bárki is javasolja azt!

Legyen gyanús, ha a telefonáló tört magyarsággal beszél, vagy magyartalan, helyesírási hibákat tartalmazó e-mailben ajánl kedvező üzleti lehetőséget!

Ne bízzon ismeretlenek üzleti vagy befektetési ajánlataiban, legyen gyanakvó, főleg, ha kiemelten nagy hozammal kecsegtetik!

Ha bajba került, azonnal értesítse a pénzintézetet, és tegyen feljelentést a rendőrségen!

További hasznos tanácsokat az alábbi linken olvashatnak az online csalásokról: https://kiberpajzs.hu/

