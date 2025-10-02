Családi ház tetőszerkezete égett Miskolcon

Kigyulladt egy száz négyzetméter alapterületű családi ház tetőszerkezete Miskolcon, a Csermőkei úton. A miskolci hivatásos tűzoltók két vízsugárral megakadályozták a lángok továbbterjedését, amelyek ezáltal a lakótérre nem terjedtek át - olvasható a Katasztrófavédelem hivatalos oldalán.

