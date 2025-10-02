október 2., csütörtök

Petra névnap

+12
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tűzeset

1 órája

Családi ház tetőszerkezete égett Miskolcon

Címkék#családiház#tűz#Miskolc

A város hivatásos tűzoltói két vízsugárral oltották a lángokat.

Családi ház tetőszerkezete égett Miskolcon

Tűzoltók érkeztek a kigyulladt családi házhoz (A kép illusztráció)

Forrás: MW

Kigyulladt egy száz négyzetméter alapterületű családi ház tetőszerkezete Miskolcon, a Csermőkei úton. A miskolci hivatásos tűzoltók két vízsugárral megakadályozták a lángok továbbterjedését, amelyek ezáltal a lakótérre nem terjedtek át - olvasható a Katasztrófavédelem hivatalos oldalán.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu