Tűzeset
1 órája
Családi ház tetőszerkezete égett Miskolcon
A város hivatásos tűzoltói két vízsugárral oltották a lángokat.
Tűzoltók érkeztek a kigyulladt családi házhoz (A kép illusztráció)
Forrás: MW
Kigyulladt egy száz négyzetméter alapterületű családi ház tetőszerkezete Miskolcon, a Csermőkei úton. A miskolci hivatásos tűzoltók két vízsugárral megakadályozták a lángok továbbterjedését, amelyek ezáltal a lakótérre nem terjedtek át - olvasható a Katasztrófavédelem hivatalos oldalán.
