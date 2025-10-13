október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

11°
+17
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
DELTA Program

1 órája

Nem tartotta vissza a bűnügyi felügyelet az újabb bűnözéstől a borsodi férfit

Címkék#rendőrség#bűnügy#díler

Bűnügyi felügyelet hatálya alatt is dílerkedett egy férfi, őrizetbe vették.

A Miskolci Rendőrkapitányság kábítószer-kereskedelem bűntett miatt nyomoz egy 49 éves felsőzsolcai férfival szemben. A díler október 1-jét megelőzően több esetben tiltott szert értékesített lakhelyén.

Bűnügyi felügyelet hatálya alatt dílerkedett egy férfi.
A fotó illusztráció
Fotó: Albert Péter / Forrás: MW

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság korábban új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntett miatt a férfivel szemben már folytatott eljárást, és a bíróság Felsőzsolca területén elrendelte a bűnügyi felügyeletét. A kényszerintézkedés ellenére a díler folytatta a bűnös tevékenységét.

A rendőrök ezért az elkövetőt elfogták, gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették, illetve ismételten kezdeményezték a letartóztatását is.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság felhívja a figyelmet, hogy kábítószer, illetve új pszichoaktív anyag fogyasztása esetén szédülés, felgyorsult pulzus, légszomj, hangulatingadozás, szorongás, pánikroham, zavartság, illetve remegés is jelentkezhet. Az arra hajlamos személyeknél a pszichés függőség erőssé, szinte már elviselhetetlenné válhat. Kábítószerek, például kristály fogyasztása hamar erős pszichikai függőséget vált ki a használójából, hosszú távon pedig maradandó egészségkárosodást okoz!

A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a kábítószerek élettani hatása kiszámíthatatlan, használatuk tragikus kimenetelű is lehet!

Kérik, akinek kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekményekről információja van, tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívón.

További kék hírek a boon.hu-n:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu