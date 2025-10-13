Nem tartotta vissza a bűnügyi felügyelet az újabb bűnözéstől a borsodi férfit

A Miskolci Rendőrkapitányság kábítószer-kereskedelem bűntett miatt nyomoz egy 49 éves felsőzsolcai férfival szemben. A díler október 1-jét megelőzően több esetben tiltott szert értékesített lakhelyén.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság korábban új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntett miatt a férfivel szemben már folytatott eljárást, és a bíróság Felsőzsolca területén elrendelte a bűnügyi felügyeletét. A kényszerintézkedés ellenére a díler folytatta a bűnös tevékenységét.

A rendőrök ezért az elkövetőt elfogták, gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették, illetve ismételten kezdeményezték a letartóztatását is.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság felhívja a figyelmet, hogy kábítószer, illetve új pszichoaktív anyag fogyasztása esetén szédülés, felgyorsult pulzus, légszomj, hangulatingadozás, szorongás, pánikroham, zavartság, illetve remegés is jelentkezhet. Az arra hajlamos személyeknél a pszichés függőség erőssé, szinte már elviselhetetlenné válhat. Kábítószerek, például kristály fogyasztása hamar erős pszichikai függőséget vált ki a használójából, hosszú távon pedig maradandó egészségkárosodást okoz!

A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a kábítószerek élettani hatása kiszámíthatatlan, használatuk tragikus kimenetelű is lehet!

Kérik, akinek kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekményekről információja van, tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívón.

