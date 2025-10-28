október 28., kedd

Kék villogó

2 órája

Letarolták az autójukat, szörnyethalt egy katona a brutális olaszliszkai balesetben – videóval

Egy tavalyi, országszerte nagy port felvert eset váratlan fordulatot vett: a vádlott nem mondta le a tárgyalást!

Rosszulléte miatt okozta a balesetet

Forrás: BOON

Nem mondta le a tárgyalását az a büntetés-végrehajtásban dolgozó férfi, akit azzal vádolnak, hogy a tavaly Olaszliszkánál történt halálos baleset okozója. A tragédia egy katona életét követelte, és sokkolta a közvéleményt - olasható a TV2 Tények oldalán.

A vád szerint a férfi rosszul lett vezetés közben, de ahelyett, hogy megállt volna, tovább haladt. Ezt követően frontálisan ütközött egy másik személyautóval, amelyben három katona utazott. Egyikük a helyszínen életét vesztette.

A férfi ellen most emeltek vádat, a bírósági eljárás megkezdődött.

A védelem álláspontja

A sofőr védője azzal érvel, hogy a vádlottnak nem volt ideje félreállni a rosszulléte ellenére sem. Azt állítják, az események olyan gyorsan követték egymást, hogy a férfi nem volt abban a helyzetben, hogy a balesetet elkerülje vagy a járművet biztonságosan leállítsa.

A bíróságnak most azt kell eldöntenie, hogy a sofőr cselekedetei felelőtlenségből vagy a hirtelen fellépő egészségügyi állapot miatti kényszerhelyzetből fakadtak-e. A büntetés-végrehajtási dolgozó tárgyalása a katona családja, és az egész ország számára fontos állomás lesz az igazságszolgáltatás útján.

A TV2/Tények videója: 

Tények - Rosszul lett, letarolta a vétlen autóst

 

