Torokelvágással fenyegette adósát a borsodi uzsorás – 150 ezret adott, hétmilliót szedett vissza

Az Encsi Járási Ügyészség vádat emelt egy borsodi uzsorás házaspár ellen, akik uzsorakölcsönnel évekig kizsákmányoltak egy anyagilag nehéz helyzetben lévő nőt. A vád szerint a férfi és a nő még 2016 végén, illetve 2017 elején összesen 150 ezer forintot adtak kölcsön a sértettnek — három részletben, szóbeli megállapodás alapján.

A borsodi uzsorás kettős nem aprózta el a követelését Forrás: MW

A segítségnek tűnő kölcsön azonban hamar rémálommá vált: a vádlottak a pénz többszörösét követelték vissza. A nőnek 2018 januárjától 2023 decemberéig havonta százezer forintot kellett fizetnie – vagy a férfinak, vagy a nőnek, akik rendszeresen jártak érte.