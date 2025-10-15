1 órája
Torokelvágással fenyegette adósát a borsodi uzsorás – 150 ezret adott, hétmilliót szedett vissza
Egy borsodi házaspár tizenhárom éven át húzott le egy anyagilag kiszolgáltatott nőt, miután mindössze 150 ezer forintot adtak neki kölcsön. A sértett végül több mint hétmillió forintot fizetett vissza, mielőtt családja közbelépett. Az ügyészség most vádat emelt a két borsodi uzsorás ellen.
Az uzsorakamatot 2029-ig kellett volna fizetni
Forrás: MW
Fotó: Hegedus Marta
Az Encsi Járási Ügyészség vádat emelt egy borsodi uzsorás házaspár ellen, akik uzsorakölcsönnel évekig kizsákmányoltak egy anyagilag nehéz helyzetben lévő nőt. A vád szerint a férfi és a nő még 2016 végén, illetve 2017 elején összesen 150 ezer forintot adtak kölcsön a sértettnek — három részletben, szóbeli megállapodás alapján.
A segítségnek tűnő kölcsön azonban hamar rémálommá vált: a vádlottak a pénz többszörösét követelték vissza. A nőnek 2018 januárjától 2023 decemberéig havonta százezer forintot kellett fizetnie – vagy a férfinak, vagy a nőnek, akik rendszeresen jártak érte.
Letépte barátja ruháit és magára hagyta a fagyban – halál lett az italozás vége Borsodban
A borsodi uzsorás kettős megfenyegette a sértettet
Amikor a sértett 2023 végén jelezte, hogy már mindent visszafizetett, a férfi vádlott azt állította, hogy egészen 2029 végéig törlesztenie kell. A nő tiltakozására a férfi megfenyegette, mondván, „ő bárkinek elvágja a torkát, aki nem adja meg a pénzét”. Ekkor a sértett családja közbelépett, és megakadályozta, hogy továbbra is fizessen.
A hat év alatt a nő több mint hétmillió forintot adott át a házaspárnak, ami az eredeti kölcsön többszörösét jelentette.
Az ügyészség a büntetett előéletű férfi ellen börtönbüntetést és közügyektől eltiltást, a nő ellen pedig felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott.
Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.
A kerítésnél verte agyon beteg nagymamáját a borsodi férfi
A legcsendesebb járőr a miskolci állatkertben - képek, videó
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!