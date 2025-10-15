október 15., szerda

Teréz névnap

14°
+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Adós fizess!

2 órája

Torokelvágással fenyegette adósát a borsodi uzsorás – 150 ezret adott, hétmilliót szedett vissza

Címkék#Uzsorás#Encsi Járási Ügyészség#uzsorakamat#börtönbüntetés

Egy borsodi házaspár tizenhárom éven át húzott le egy anyagilag kiszolgáltatott nőt, miután mindössze 150 ezer forintot adtak neki kölcsön. A sértett végül több mint hétmillió forintot fizetett vissza, mielőtt családja közbelépett. Az ügyészség most vádat emelt a két borsodi uzsorás ellen.

Boon.hu
Torokelvágással fenyegette adósát a borsodi uzsorás – 150 ezret adott, hétmilliót szedett vissza

Az uzsorakamatot 2029-ig kellett volna fizetni

Forrás: MW

Fotó: Hegedus Marta

Az Encsi Járási Ügyészség vádat emelt egy borsodi uzsorás házaspár ellen, akik uzsorakölcsönnel évekig kizsákmányoltak egy anyagilag nehéz helyzetben lévő nőt. A vád szerint a férfi és a nő még 2016 végén, illetve 2017 elején összesen 150 ezer forintot adtak kölcsön a sértettnek — három részletben, szóbeli megállapodás alapján.

borsodi uzsorás
A borsodi uzsorás kettős nem aprózta el a követelését Forrás:  MW

A segítségnek tűnő kölcsön azonban hamar rémálommá vált: a vádlottak a pénz többszörösét követelték vissza. A nőnek 2018 januárjától 2023 decemberéig havonta százezer forintot kellett fizetnie – vagy a férfinak, vagy a nőnek, akik rendszeresen jártak érte.

A borsodi uzsorás kettős megfenyegette a sértettet

Amikor a sértett 2023 végén jelezte, hogy már mindent visszafizetett, a férfi vádlott azt állította, hogy egészen 2029 végéig törlesztenie kell. A nő tiltakozására a férfi megfenyegette, mondván, „ő bárkinek elvágja a torkát, aki nem adja meg a pénzét”. Ekkor a sértett családja közbelépett, és megakadályozta, hogy továbbra is fizessen.

A hat év alatt a nő több mint hétmillió forintot adott át a házaspárnak, ami az eredeti kölcsön többszörösét jelentette.

Az ügyészség a büntetett előéletű férfi ellen börtönbüntetést és közügyektől eltiltást, a nő ellen pedig felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.


Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu