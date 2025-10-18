október 18., szombat

Esélyük sem volt!

1 órája

Edelényben egy éjszaka alatt történt valami, amire senki sem számított! - videóval!

Címkék#padlás#Edelényben#Janoczkó János#kerékpárbolt#betörés

Előre megbeszélték, hogy mit fognak tenni!

Edelényben egy éjszaka alatt történt valami, amire senki sem számított! - videóval!

Előre eltervezték

Forrás: MW

Bejelentés érkezett a rendőrségre, hogy feltörtek egy edelényi kerékpárboltot, ahonnan

  •  5 értékes kerékpárt,
  •  1 laptopot, valamint
  •  egy mozgáskorlátozottaknak készült elektromos kocsit is elloptak.

A tolvajok összesen (a lopással és rongálással) több mint 2 millió forintos kárt okoztak.

Előre lezsírozták

Az Edelényi Rendőrkapitányság lopás miatt folytat eljárást az ügyben. A széleskörű adatgyűjtést és helyismereti munkát követően a rendőrség rövid időn belül azonosította az elkövetőket. Mint kiderült, a gyanúsítottak már a Kazincbarcikai Járásbíróságon megbeszélték a betörést, majd még este végrehajtották a tervet. A lopott holmikat egy szomszédos ház padlásán rejtették el – a rendőrök azonban megtalálták, lefoglalták, majd visszaadták jogos tulajdonosának az értékeket.

Az elfogásban részt vettek:

·         Kovács József r. törzszászlós

·         Lőrincz Dalma r. hadnagy

·         Girhiny Sándor r. főtörzszászlós

·         Komáromi Bertalan r. főtörzszászlós

·         Janoczkó János informatikus

 

