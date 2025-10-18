35 perce
Edelényben egy éjszaka alatt történt valami, amire senki sem számított! - videóval!
Előre megbeszélték, hogy mit fognak tenni!
Előre eltervezték
Forrás: MW
Bejelentés érkezett a rendőrségre, hogy feltörtek egy edelényi kerékpárboltot, ahonnan
- 5 értékes kerékpárt,
- 1 laptopot, valamint
- egy mozgáskorlátozottaknak készült elektromos kocsit is elloptak.
A tolvajok összesen (a lopással és rongálással) több mint 2 millió forintos kárt okoztak.
Előre lezsírozták
Az Edelényi Rendőrkapitányság lopás miatt folytat eljárást az ügyben. A széleskörű adatgyűjtést és helyismereti munkát követően a rendőrség rövid időn belül azonosította az elkövetőket. Mint kiderült, a gyanúsítottak már a Kazincbarcikai Járásbíróságon megbeszélték a betörést, majd még este végrehajtották a tervet. A lopott holmikat egy szomszédos ház padlásán rejtették el – a rendőrök azonban megtalálták, lefoglalták, majd visszaadták jogos tulajdonosának az értékeket.
Az elfogásban részt vettek:
· Kovács József r. törzszászlós
· Lőrincz Dalma r. hadnagy
· Girhiny Sándor r. főtörzszászlós
· Komáromi Bertalan r. főtörzszászlós
· Janoczkó János informatikus
