Edelényben egy éjszaka alatt történt valami, amire senki sem számított! - videóval!

Bejelentés érkezett a rendőrségre, hogy feltörtek egy edelényi kerékpárboltot, ahonnan

5 értékes kerékpárt,

1 laptopot, valamint

egy mozgáskorlátozottaknak készült elektromos kocsit is elloptak.

A tolvajok összesen (a lopással és rongálással) több mint 2 millió forintos kárt okoztak.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Előre lezsírozták

Az Edelényi Rendőrkapitányság lopás miatt folytat eljárást az ügyben. A széleskörű adatgyűjtést és helyismereti munkát követően a rendőrség rövid időn belül azonosította az elkövetőket. Mint kiderült, a gyanúsítottak már a Kazincbarcikai Járásbíróságon megbeszélték a betörést, majd még este végrehajtották a tervet. A lopott holmikat egy szomszédos ház padlásán rejtették el – a rendőrök azonban megtalálták, lefoglalták, majd visszaadták jogos tulajdonosának az értékeket.

Az elfogásban részt vettek: