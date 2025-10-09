október 9., csütörtök

Helyi kék hírek

3 órája

Kulcsra zárt pokol: saját családját ejtette túszul egy férfi Miskolcon

A frissen szabadult férfi néhány nap után pokollá tette családja életét: édesanyját és kiskorú húgát tartotta fogva saját otthonukban. A bántalmazás után a bíróság most súlyos ítéletet hozott ellene.

Boon.hu
Döntött a bíróság

Fotó: Shutterstock

A Miskolci Járásbíróság ítéletet hozott annak a férfinak az ügyében, aki börtönből való szabadulását követően az őt befogadó édesanyját és kiskorú lánytestvérét lakásukban órákig bezárva tartotta. A férfi bántalmazás során a fizikai erőszakon túl órákon át rettegésben tartotta családtagjait.

bántalmazás, miskolc, ítélet
Súlyos bántalmazás áldozata lett egy édesanya és lánya: családtagjuk tartotta fogva őket
Forrás: Shutterstock/illusztráció

Mint egy rémálom: így történt a bántalmazás

A vádlott 2023 januárjában édesanyja miskolci lakásába költözött. Néhány nap elteltével a hajnali órákban bement édesanyja hálószobájába, őt és vele együtt alvó kiskorú lánytestvérét felébresztette, veszekedni kezdett velük, és követelte az anyjától, hogy hívja fel telefonon a másik testvérét. Ezt követően mindkettejük telefonját elvette. A lány – félve a vádlott dühkitörésétől – megpróbált elmenekülni, de nem járt sikerrel. Anyja időközben – szintén menekülési szándékkal – elővette az ajtókulcsot. A fia ezt észlelte, elvette tőle, zsebre tette, majd rátámadt és ököllel testszerte ütlegelte. Akkor hagyott fel a bántalmazással, amikor lánytestvére kérlelte, hogy ne bántsa tovább az édesanyjukat.

Órákon át bezárva

A sértettek a férfi agresszív magatartása miatt nem mertek vele ellenkezni, és nem tudták megakadályozni, hogy a kiskorú sértett lakáskulcsát is elvegye. A férfi így több órán keresztül bezárva tartotta hozzátartozóit. Miután lenyugodott, édesanyja visszakérte tőle a kulcsokat. Lányával így tudtak kijutni az ingatlanból. A nő a bántalmazás következtében nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.

A bíróság a vádlottat személyi szabadság megsértésének bűntette és könnyű testi sértés vétsége miatt mondta ki bűnösnek. Az ítélet nem jogerős – közölte a Miskolci Törvényszék.

