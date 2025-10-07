Baleset történt a 26-os főúton Miskolc kivezető szakaszán - fissítve

A 26-os főúton, Miskolc kivezető szakaszán az 5-ös km-nél két személyautó ütközött össze, ezért a belső sávot lezárták a Sajószentpéter felé vezető oldalon - olvasható az Útinform hivatalos oldalán. Elsődleges információink szerint a balesetben senki sem sérült meg, tájékoztatta Janasóczki Attila a boon.hu-t a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. A baleset anyagi kárral járt.

