október 1., szerda

Malvin névnap

+14
+6
Baleset

3 órája

Kisodródott és fejre állt egy autó a 2604-es úton

Címkék#fejreállt#autó#baleset

Fejreállt egy autó október első napján a 2604-es úton Szuhakálló és Sajókaza között. A sofőr megsérült a balesetben.

Boon.hu
Kisodródott és fejre állt egy autó a 2604-es úton

Nem szép látvány, ahogyan fejreállt a kisodródott autó

Forrás: Facebook/baleset-info.hu

Fotó: Zelena Zsolt

Szerda délelőtt egy személyautó vezetője vélhetően nem megfelelően választotta meg a sebességet, megcsúszott az úton, kisodródott, aminek következtében az autó fejreállt – tájékoztatta a boon.hu-t a balesetről Janasóczki Attila, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

baleset, rendőrség
Balesettel kezdődött az október Borsodban
Fotó: Zelena Zsolt / Forrás: baleset-info.hu

Így kerülhetjük el a baleseteket

Az autóban csak a sofőr utazott, akit könnyebb sérülésekkel kórházba szállították megfigyelésre. 

A rendőrség felhívta a figyelmet, hogy minden esetben az út- és látási viszonyoknak megfelelően kell közlekedni, hiszen a túlzott sebesség és a figyelmetlenség könnyen tragédiához vezethet.

