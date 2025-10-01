Kisodródott és fejre állt egy autó a 2604-es úton

Szerda délelőtt egy személyautó vezetője vélhetően nem megfelelően választotta meg a sebességet, megcsúszott az úton, kisodródott, aminek következtében az autó fejreállt – tájékoztatta a boon.hu-t a balesetről Janasóczki Attila, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

Balesettel kezdődött az október Borsodban

Fotó: Zelena Zsolt / Forrás: baleset-info.hu

Így kerülhetjük el a baleseteket

Az autóban csak a sofőr utazott, akit könnyebb sérülésekkel kórházba szállították megfigyelésre.

A rendőrség felhívta a figyelmet, hogy minden esetben az út- és látási viszonyoknak megfelelően kell közlekedni, hiszen a túlzott sebesség és a figyelmetlenség könnyen tragédiához vezethet.

