Kisodródott és fejre állt egy autó a 2604-es úton
Fejreállt egy autó október első napján a 2604-es úton Szuhakálló és Sajókaza között. A sofőr megsérült a balesetben.
Nem szép látvány, ahogyan fejreállt a kisodródott autó
Forrás: Facebook/baleset-info.hu
Fotó: Zelena Zsolt
Szerda délelőtt egy személyautó vezetője vélhetően nem megfelelően választotta meg a sebességet, megcsúszott az úton, kisodródott, aminek következtében az autó fejreállt – tájékoztatta a boon.hu-t a balesetről Janasóczki Attila, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.
Így kerülhetjük el a baleseteket
Az autóban csak a sofőr utazott, akit könnyebb sérülésekkel kórházba szállították megfigyelésre.
A rendőrség felhívta a figyelmet, hogy minden esetben az út- és látási viszonyoknak megfelelően kell közlekedni, hiszen a túlzott sebesség és a figyelmetlenség könnyen tragédiához vezethet.
