október 27., hétfő

Szabina névnap

13°
+11
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ózdi baleset

1 órája

Nem hiszi el mire hivatkozott a balesetet okozó sofőr a rendőri számonkérésnél!

Címkék#Ózd#napellenző#rendőrség#követési távolság#baleset

Olyan dolog okozott balesetet hétfő reggel, ami könnyen megelőzhető lenne. Ózdon történt a baleset, a Bolyki főúton rohant az előtte haladó járműbe egy személyautó, akinek utasát a mentők kórházba szállították.

Boon.hu

Két személygépjármű ütközött Ózdon, a Bolyki főúton. Az autó vezetőjét a város hivatásos tűzoltói feszítővassal szabadították ki az összetört járműből. A helyszínre mentő is érkezett a baleset miatt közölte a Katasztrófavédelem hivatalos oldalán

baleset
Az ózdi baleset megelőzhető lett volna Forrás:  MW

Varga Rudolf, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense arról tájékoztatott, hogy a balesetet a követési távolság be nem tartása okozta. Az ütközésben az okozó jármű utasa könnyebben sérült, őt a helyszínre érkező mentől kórházba szállították. A helyszínen szabálysértési szemlét végeztek a rendőrök, a forgalom mostanra teljes mértékben helyreállt az érintett útszakaszon.

A nap elvakítása ellen védekezhetünk, így elkerülhető a baleset

Varga Rudolf elmondta, hogy a balesetet okozó sofőr arra hivatkozott, hogy elvakította őt a nap, így nem látta az előtte haladó járművet. A sajtóreferens felhívja a gépjárművel utazók figyelmét a napellenző használatára, mivel az év ezen szakaszán bizonyos napszakokban bizony olyan szögben érkeznek a napsugarak, amik könnyen befolyásolhatják az autót vezetők látását.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu