Nem hiszi el mire hivatkozott a balesetet okozó sofőr a rendőri számonkérésnél!

Két személygépjármű ütközött Ózdon, a Bolyki főúton. Az autó vezetőjét a város hivatásos tűzoltói feszítővassal szabadították ki az összetört járműből. A helyszínre mentő is érkezett a baleset miatt közölte a Katasztrófavédelem hivatalos oldalán

Az ózdi baleset megelőzhető lett volna Forrás: MW

Varga Rudolf, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense arról tájékoztatott, hogy a balesetet a követési távolság be nem tartása okozta. Az ütközésben az okozó jármű utasa könnyebben sérült, őt a helyszínre érkező mentől kórházba szállították. A helyszínen szabálysértési szemlét végeztek a rendőrök, a forgalom mostanra teljes mértékben helyreállt az érintett útszakaszon.