Nem hiszi el mire hivatkozott a balesetet okozó sofőr a rendőri számonkérésnél!
Olyan dolog okozott balesetet hétfő reggel, ami könnyen megelőzhető lenne. Ózdon történt a baleset, a Bolyki főúton rohant az előtte haladó járműbe egy személyautó, akinek utasát a mentők kórházba szállították.
Két személygépjármű ütközött Ózdon, a Bolyki főúton. Az autó vezetőjét a város hivatásos tűzoltói feszítővassal szabadították ki az összetört járműből. A helyszínre mentő is érkezett a baleset miatt közölte a Katasztrófavédelem hivatalos oldalán
Varga Rudolf, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense arról tájékoztatott, hogy a balesetet a követési távolság be nem tartása okozta. Az ütközésben az okozó jármű utasa könnyebben sérült, őt a helyszínre érkező mentől kórházba szállították. A helyszínen szabálysértési szemlét végeztek a rendőrök, a forgalom mostanra teljes mértékben helyreállt az érintett útszakaszon.
A nap elvakítása ellen védekezhetünk, így elkerülhető a baleset
Varga Rudolf elmondta, hogy a balesetet okozó sofőr arra hivatkozott, hogy elvakította őt a nap, így nem látta az előtte haladó járművet. A sajtóreferens felhívja a gépjárművel utazók figyelmét a napellenző használatára, mivel az év ezen szakaszán bizonyos napszakokban bizony olyan szögben érkeznek a napsugarak, amik könnyen befolyásolhatják az autót vezetők látását.
