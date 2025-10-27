Közúti baleset
1 órája
Balesettel indult a reggel Ózdon
Ózdon, a Bolyki főúton történt a karambol.
Mentő is érkezett a baleset helyszínére.
Forrás: MW
Fotó: MW
Hátulról beleszaladt egy teherautóba egy személykocsi Ózdon, a Bolyki főúton. Az autó vezetőjét a város hivatásos tűzoltói feszítővassal szabadították ki az összetört járműből. A sofőrhöz mentő érkezett - olvasható a Katasztrófavédelem hivatalos oldalán.
