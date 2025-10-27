október 27., hétfő

Közúti baleset

1 órája

Balesettel indult a reggel Ózdon

Címkék#teherautó#Ózd#baleset#Katasztrófavédelem#Bolyki főút

Ózdon, a Bolyki főúton történt a karambol.

Balesettel indult a reggel Ózdon

Mentő is érkezett a baleset helyszínére.

Forrás: MW

Fotó: MW

Hátulról beleszaladt egy teherautóba egy személykocsi Ózdon, a Bolyki főúton. Az autó vezetőjét a város hivatásos tűzoltói feszítővassal szabadították ki az összetört járműből. A sofőrhöz mentő érkezett - olvasható a Katasztrófavédelem hivatalos oldalán.

