Balesettel indult a reggel Ózdon

Hátulról beleszaladt egy teherautóba egy személykocsi Ózdon, a Bolyki főúton. Az autó vezetőjét a város hivatásos tűzoltói feszítővassal szabadították ki az összetört járműből. A sofőrhöz mentő érkezett - olvasható a Katasztrófavédelem hivatalos oldalán.

