Baleset
1 órája
Baleset történt Miskolc belterületén
Torlódásra, sávlezárásra kell számítani az adott útszakaszon.
A fotó illusztráció
Forrás: MW
A 26-os főúton, Miskolc belterületén három személyautó ütközött össze. A 3-as km-nél egy sávot lezártak - olvasható az útinform hivatalos oldalán.
Varga Rudolf a Borsod-Abaúj Zemplén vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtó szóvivője tájékoztatta a boon.hu-t, hogy a baleset a követési távolság be nem tartása miatt történt. Továbbá felhívjuk a sofőrök figyelmét, hogy az időjárás tekintetében, mivel az aszfalt nyálkás, vizes, így megnő a féktávolság is, körültekintőbben vezessenek!
