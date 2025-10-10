Baleset történt Miskolc belterületén

A 26-os főúton, Miskolc belterületén három személyautó ütközött össze. A 3-as km-nél egy sávot lezártak - olvasható az útinform hivatalos oldalán.

Varga Rudolf a Borsod-Abaúj Zemplén vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtó szóvivője tájékoztatta a boon.hu-t, hogy a baleset a követési távolság be nem tartása miatt történt. Továbbá felhívjuk a sofőrök figyelmét, hogy az időjárás tekintetében, mivel az aszfalt nyálkás, vizes, így megnő a féktávolság is, körültekintőbben vezessenek!

Vizes aszfalton megnő a féktávolság!

Forrás: FB

