Baleset! Aki Budapest felé tart, ezt jó ha tudja

Az M3-as autópálya érintett szakaszán, Kál és Nagyfüged között baleset miatt lassul a forgalom Budapest irányába.

Feltorlódott a forgalom a baleset miatt az M3-as autópályán

(A kép illusztráció)

Fotó: Vajda János

Baleset az M3-ason: torlódásra kell számítani Budapest felé

A helyszínen a közlekedés csak a külső forgalmi sávban halad, ami jelentős torlódást okoz, körülbelül 2-3 kilométer hosszúságban. A közlekedőknek érdemes fokozott figyelemmel és türelemmel közlekedni, valamint alternatív útvonalakat tervezni, ha tehetik. A hatóságok jelenleg is a helyzet megoldásán dolgoznak - írja az Útinform.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!