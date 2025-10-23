Közlekedési baleset
1 órája
Baleset! Aki Budapest felé tart, ezt jó ha tudja
Lassul a forgalom Budapest felé. Az M3-ason baleset történt, ezért csak a külső sávon halad a forgalom, és több kilométeres torlódás alakult ki.
Az M3-as autópálya érintett szakaszán, Kál és Nagyfüged között baleset miatt lassul a forgalom Budapest irányába.
Baleset az M3-ason: torlódásra kell számítani Budapest felé
A helyszínen a közlekedés csak a külső forgalmi sávban halad, ami jelentős torlódást okoz, körülbelül 2-3 kilométer hosszúságban. A közlekedőknek érdemes fokozott figyelemmel és türelemmel közlekedni, valamint alternatív útvonalakat tervezni, ha tehetik. A hatóságok jelenleg is a helyzet megoldásán dolgoznak - írja az Útinform.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Ezt ne hagyja ki!
2 órája
„Csavarok tartják össze a karomat” Rémálommá vált az élete egy borsodi férfinak, miután majdnem leszakadt a karja (videóval)
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre