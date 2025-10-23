október 23., csütörtök

Közlekedési baleset

1 órája

Baleset! Aki Budapest felé tart, ezt jó ha tudja

Lassul a forgalom Budapest felé. Az M3-ason baleset történt, ezért csak a külső sávon halad a forgalom, és több kilométeres torlódás alakult ki.

Az M3-as autópálya érintett szakaszán, Kál és Nagyfüged között baleset miatt lassul a forgalom Budapest irányába. 

Feltorlódott a forgalom a baleset miatt az M3-as autópályán
Feltorlódott a forgalom a baleset miatt az M3-as autópályán
(A kép illusztráció)
Fotó: Vajda János

Baleset az M3-ason: torlódásra kell számítani Budapest felé

A helyszínen a közlekedés csak a külső forgalmi sávban halad, ami jelentős torlódást okoz, körülbelül 2-3 kilométer hosszúságban. A közlekedőknek érdemes fokozott figyelemmel és türelemmel közlekedni, valamint alternatív útvonalakat tervezni, ha tehetik. A hatóságok jelenleg is a helyzet megoldásán dolgoznak - írja az Útinform.
