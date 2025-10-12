Baleset lassíthatja a forgalmat a Varga-hegyen

A közlekedési baleset fél ötkor történt a Csermőkei utca 82 szám alatt vasárnap délután.

A baleset helyszínén még mindig csak egy sáv járható

Forrás: Facebook

A baleset körülményeit vizsgálják

Információink szerint ittas vezetés gyanúja is felmerült a balesetben résztvevő autó vezetőjénél.

Varga Rudolf, a Borsod-Abaúj Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője tájékoztatta a boon.hu-t, hogy személyi sérülés nem történt, illetve a baleset körülményeit vizsgálják. A rendőrség kéri, hogy a sofőrök ittasan semmiképpen ne induljanak útnak, mert ezzel nemcsak a saját, hanem mások életét is veszélyeztetik.

