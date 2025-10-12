1 órája
Baleset lassíthatja a forgalmat a Varga-hegyen
A Csermőkei utca 82 szám alatt történt anyagi káros baleset. A közlekedési baleset idejére mindkét sávot lezárták, de jelen pillanatban egy sávon már lehet közlekedni.
A közlekedési baleset fél ötkor történt a Csermőkei utca 82 szám alatt vasárnap délután.
A baleset körülményeit vizsgálják
Információink szerint ittas vezetés gyanúja is felmerült a balesetben résztvevő autó vezetőjénél.
Varga Rudolf, a Borsod-Abaúj Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője tájékoztatta a boon.hu-t, hogy személyi sérülés nem történt, illetve a baleset körülményeit vizsgálják. A rendőrség kéri, hogy a sofőrök ittasan semmiképpen ne induljanak útnak, mert ezzel nemcsak a saját, hanem mások életét is veszélyeztetik.
