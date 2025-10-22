2 órája
Busz csapódott egy gimnázium épületébe a vármegyeszékhelyen! Több mint harminc sérült, két mentőhelikopter a helyszínen
Folyamatos a mentés a szolnoki Szabadság téren, ahol szerda reggel egy helyi járatos autóbusz a Varga Katalin Gimnázium épületébe rohant. A balesetnek több tucat sérültje van, köztük diákok is. Két mentőhelikopter érkezett a helyszínre, a mentés órák óta tart.
Szerda reggel drámai jelenetek játszódtak le Szolnok belvárosában. Egy helyi járatos autóbusz letért az útról a Szabadság téri körforgalomban, a járdára hajtott, majd nagy erővel belecsapódott a Varga Katalin Gimnázium épületébe. A becsapódás ereje hatalmas volt, a busz eleje szinte teljesen összeroncsolódott. A buszbaleset helyszínén még mindig nagy a káosz.
A balesetnek rengeteg sérültje van
A baleset helyszínén pillanatok alatt káosz alakult ki. Diákok, tanárok és aggódó szülők gyűltek össze az iskola környékén, miközben a mentőegységek folyamatosan dolgoztak. Szemtanúk szerint több sérültet vérző állapotban hoztak ki a buszból és az iskola bejárata elől.
Több mint harminc sérült, mentőhelikopterek a levegőben
Az elsődleges információk szerint a balesetnek legalább harminc könnyű és négy súlyos sérültje van. A helyszínre két mentőhelikopter is érkezett, hogy a legsúlyosabb állapotban lévő embereket kórházba szállítsák. A mentők, tűzoltók és rendőrök összehangoltan dolgoznak, a mentés órák óta tart.
