120 km/h-val száguldozott egy borsodi férfi, durva baleset lett a vége

A Szerencsi Járásbíróság előkészítő ülésen hozott ítéletet annak a vádlottnak az ügyében, aki bódult állapotban vezetve okozott balesetet.

Balesetet okozott a bódult állapotban vezető férfi. (A kép illusztráció)

Fotó: MW/ Tóth Imre

Bedrogozva száguldozott, majd okozott balesetet

A megállapított tényállás szerint a férfi 2023. július 8-án délelőtt Szerencs és Prügy között közlekedett autóval, két utasával. Mindannyian bekapcsolt biztonsági öveket használtak. A terhelt a megengedett 90 km/h-s sebességet túllépve 120-130 km/h-val haladt, előbb letért az útpadkára, majd egy terelőoszlopnak, tovább sodródva több fának ütközött, megpördült és a kocsi a tetejére borulva került nyugalmi helyzetbe. A vádlott vérében a kristály néven ismert kábítószer és nyugtató hatású gyógyszer hatóanyagait mutatták ki, amelyek bódult állapotát okozták. A balesetben a vádlott könnyebben, utasai súlyosabban sérültek meg.

Eltiltották egy időre a vezetéstől

A férfi az előkészítő ülésen beismerte bűnösségét és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról. Őt a bíróság súlyos testi sértést okozó, bódult állapotban elkövetett járművezetés bűntette miatt 300 óra közérdekű munkára, 800.000 forint összegű pénzbüntetésre és 2 év közúti járművezetéstől eltiltásra ítélte.

Az ítéletet a vádlott és védője tudomásul vette, az ügyész a járművezetéstől eltiltás büntetés súlyosítása érdekében fellebbezett - tette közzé a Miskolci Törvényszék.



