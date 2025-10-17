október 17., péntek

Baleset

43 perce

Kiütött egy BMW-t és egy kisbuszt, pedig csak az udvaráról akart kiállni - képekkel

Néha elég egy kis figyelmetlenség döbbenetes dolgokat okoz. Nem mindennapi baleset történt pénteken Alsózsolcán.

Boon.hu

Pénteken délután valószerűtlennek tűnő baleset történt Alsózsolcán. Egy figyelmetlen autós, egy BMW és egy Volán busz koccant.

Nem mindennapi baleset történt Alsózsolcán.
Nem mindennapi baleset történt Borsodban
Fotó: Olvasó

A balesetnek sérültje is van

Egy autós a saját udvaráról állt ki, összeütközött egy BMW-vel, amibe aztán belekoccant egy menetrend szerint közlekedő Volán busz

 – tájékoztatta a boon.hu-t Janasóczki Attila, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. Információink szerint a BMW sofőrje könnyebben sérült. 

Két autó és egy busz ütközött Alsózsolcán

Fotók: Olvasó

