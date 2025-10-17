Kiütött egy BMW-t és egy kisbuszt, pedig csak az udvaráról akart kiállni - képekkel

Pénteken délután valószerűtlennek tűnő baleset történt Alsózsolcán. Egy figyelmetlen autós, egy BMW és egy Volán busz koccant.

Nem mindennapi baleset történt Borsodban

Fotó: Olvasó

A balesetnek sérültje is van

Egy autós a saját udvaráról állt ki, összeütközött egy BMW-vel, amibe aztán belekoccant egy menetrend szerint közlekedő Volán busz

– tájékoztatta a boon.hu-t Janasóczki Attila, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. Információink szerint a BMW sofőrje könnyebben sérült.