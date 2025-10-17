Baleset
1 órája
Kiütött egy BMW-t és egy kisbuszt, pedig csak az udvaráról akart kiállni - képekkel
Néha elég egy kis figyelmetlenség döbbenetes dolgokat okoz. Nem mindennapi baleset történt pénteken Alsózsolcán.
Pénteken délután valószerűtlennek tűnő baleset történt Alsózsolcán. Egy figyelmetlen autós, egy BMW és egy Volán busz koccant.
A balesetnek sérültje is van
Egy autós a saját udvaráról állt ki, összeütközött egy BMW-vel, amibe aztán belekoccant egy menetrend szerint közlekedő Volán busz
– tájékoztatta a boon.hu-t Janasóczki Attila, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. Információink szerint a BMW sofőrje könnyebben sérült.
Két autó és egy busz ütközött AlsózsolcánFotók: Olvasó
A legfrissebb hírekért kövessen minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Ezt ne hagyja ki!Ne dőljön be!
4 órája
Milliós számla a semmire Miskolcon? Maffiamódszerekkel vernek át a kamu duguláselhárítók, itt az élő példa!
Ezt ne hagyja ki!Döbbenet!
8 órája
Bajban az M30-as felújítása! Nem készül el október végére a sztráda - fotók, videók
Ezt ne hagyja ki!Vakmerő
8 órája
Miskolci férfi különös „kertje” miatt szálltak ki a rendőrök – fotókon a megdöbbentő látvány - képekkel
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre