Kigyulladt

1 órája

Autótűzhöz siettek a tűzoltók Borsodban

A Dózsa György utcában történt az eset kedd délután.

Teljes terjedelmében égett egy személyautó Szikszón, a Dózsa György utcában, az Uzsoki út közelében.

Autótűz Szikszón: két vízsugárral oltották el a lángokat (a fotó illusztráció)
Forrás: MW

A miskolci hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a lángokat. Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra lehet számítani – számolt be a baz.katasztrofavedelem.hu.

Kedden villamosbaleset is történt. Miskolcon indult közlekedési balesettel a nap:

 

