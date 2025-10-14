Kigyulladt
1 órája
Autótűzhöz siettek a tűzoltók Borsodban
A Dózsa György utcában történt az eset kedd délután.
Teljes terjedelmében égett egy személyautó Szikszón, a Dózsa György utcában, az Uzsoki út közelében.
A miskolci hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a lángokat. Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra lehet számítani – számolt be a baz.katasztrofavedelem.hu.
