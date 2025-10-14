Autótűzhöz siettek a tűzoltók Borsodban

Teljes terjedelmében égett egy személyautó Szikszón, a Dózsa György utcában, az Uzsoki út közelében.

Autótűz Szikszón: két vízsugárral oltották el a lángokat (a fotó illusztráció)

Forrás: MW

A miskolci hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a lángokat. Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra lehet számítani – számolt be a baz.katasztrofavedelem.hu.

