Fiatal vandál akcióban: autóbusz és fagyizó is áldozatul estek

Elrendelte a Miskolci Járásbíróság annak a fiatalkorú gyanúsítottnak a letartóztatását, aki a megalapozott gyanú szerint egy autóbusz szélvédőjét betörve értékek után kutatott.

Üres kassza várta

A rendelkezésre álló adatok szerint a fiatal 2025 júniusában az éjszakai órákban a Borsod vármegyei Girincs településen egy ott parkoló autóbusz oldalsó szélvédőjét egy súlyzótárcsával betörte azért, hogy onnan értékeket tulajdonítson el. A terhelt bemászott a járműbe, kinyitotta a kasszát, de ott semmit nem talált. Egy hónappal később a gyanúsított és jelen eljárással nem érintett társai egy tiszaújvárosi nagyáruház parkolójában egy ott működő büfé és fagyizó ablakát törték be, és onnan egy tabletet, illetve készpénzt vittek el. A terhelt 2025 nyarán további négy esetben tört be, vagy a nyitott ajtón, ablakon át ment be girincsi ingatlanokba – köztük egy alkalommal az önkormányzat épületébe –, ahonnan többnyire készpénzt és elektronikai eszközöket vitt magával. Az egyik családi házban tetten érték és a rendőrök kiérkezéséig igyekeztek visszatartani, de ő életveszélyesen megfenyegette a sértettet, aki ennek hatására elengedte a terheltet.

A fiatal cselekménye – bizonyítottság esetén – alkalmas lehet rablás bűntettének és többrendbeli lopás vétségének megállapítására, ugyanakkor a cselekmények minősítése változhat, illetve a gyanúsított terhére akár az üzletszerűség is megállapíthatóvá válhat. A bíróság mérlegelve a terhelt életmódját, a büntetési tétel nagyságát, reálisnak találta a szökés, elrejtőzés veszélyét. Esetében tartani kell a bizonyítás veszélyeztetésétől is, különösen attól, hogy az általa ismert, rablással érintett sértettet befolyásolná. Alappal lehet következtetni továbbá a bűnismétlés lehetőségére is, tekintve, hogy a cselekmények elkövetését gyanúsítotti kihallgatásait követően is, sorozatjelleggel folytatta, azokra a pénzszerzés könnyű módjaként tekint.