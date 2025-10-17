október 17., péntek

Hedvig névnap

11°
+15
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi kék hírek

2 órája

Fiatal vandál akcióban: autóbusz és fagyizó is áldozatul estek

Címkék#fagyizó#büfé#girincsi#autóbusz

Egy fiatal tett valamit, ami hamar a hatóságok figyelmét is felkeltette. A következmények gyorsan követték egymást, és az ügy már most komoly figyelmet kapott.

Fiatal vandál akcióban: autóbusz és fagyizó is áldozatul estek

A fagyizót sem hagyta ki a sorból

Forrás: A fotó illusztráció

Elrendelte a Miskolci Járásbíróság annak a fiatalkorú gyanúsítottnak a letartóztatását, aki a megalapozott gyanú szerint egy autóbusz szélvédőjét betörve értékek után kutatott.

Üres kassza várta

A rendelkezésre álló adatok szerint a fiatal 2025 júniusában az éjszakai órákban a Borsod vármegyei Girincs településen egy ott parkoló autóbusz oldalsó szélvédőjét egy súlyzótárcsával betörte azért, hogy onnan értékeket tulajdonítson el. A terhelt bemászott a járműbe, kinyitotta a kasszát, de ott semmit nem talált. Egy hónappal később a gyanúsított és jelen eljárással nem érintett társai egy tiszaújvárosi nagyáruház parkolójában egy ott működő büfé és fagyizó ablakát törték be, és onnan egy tabletet, illetve készpénzt vittek el. A terhelt 2025 nyarán további négy esetben tört be, vagy a nyitott ajtón, ablakon át ment be girincsi ingatlanokba – köztük egy alkalommal az önkormányzat épületébe –, ahonnan többnyire készpénzt és elektronikai eszközöket vitt magával. Az egyik családi házban tetten érték és a rendőrök kiérkezéséig igyekeztek visszatartani, de ő életveszélyesen megfenyegette a sértettet, aki ennek hatására elengedte a terheltet.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A fiatal cselekménye – bizonyítottság esetén – alkalmas lehet rablás bűntettének és többrendbeli lopás vétségének megállapítására, ugyanakkor a cselekmények minősítése változhat, illetve a gyanúsított terhére akár az üzletszerűség is megállapíthatóvá válhat. A bíróság mérlegelve a terhelt életmódját, a büntetési tétel nagyságát, reálisnak találta a szökés, elrejtőzés veszélyét. Esetében tartani kell a bizonyítás veszélyeztetésétől is, különösen attól, hogy az általa ismert, rablással érintett sértettet befolyásolná. Alappal lehet következtetni továbbá a bűnismétlés lehetőségére is, tekintve, hogy a cselekmények elkövetését gyanúsítotti kihallgatásait követően is, sorozatjelleggel folytatta, azokra a pénzszerzés könnyű módjaként tekint.

Minderre figyelemmel a bíróság egy hónapra, 2025. november 16. napjáig elrendelte a fiatalkorú terhelt letartóztatását, amelyet javítóintézetben kell végrehajtani. A végzés végleges.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu