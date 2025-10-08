október 8., szerda

Megfenyegette, hogy szétlövi a fejüket – gyerekre lőtt egy férfi a kerítésen túlról Borsodban!

Címkék#fenyegetőzés#vita#dohánybolt#ház#fegyver

Egy borsodi férfi annyira dühbe jött, hogy teljesen elvesztette a fejét. Vádat emeltek egy férfi ellen, aki riasztópisztollyal lőtt egy fiú irányába, miközben megöléssel fenyegetőzött. Átmászott a kisfiú a labdáért a férfi udvarára, ebből indult a vita.

A vádirat szerint a vádlott 2025. április második felében az esti órákban személygépkocsijával elment egy borsodi településen lévő család házához azzal a szándékkal, hogy felelősségre vonja a családtagokat, ugyanis egy ott lakó gyermekkorú fiú a vádlott által üzemeltetett dohánybolt udvarára berúgta a labdát, majd a kerítésen átmászva bement érte és kivitte.

Átmászott a kisfiú a labdáért, miután belőtte a férfi udvarára
Átmászott a kisfiú a labdáért, miután belőtte a férfi udvarára, ebből lett a konfliktus. (A kép illusztráció)
Fotó: MW

Átmászott a kisfiú a labdáért a férfi udvarára, ebből indult a vita

A vádlott a ház előtt kiszállt az autóból és már kiabálva indult a kiskapu irányába, amikor odaért, többször belerúgott. A hangoskodásra az épületből kijött a gyermekek anyja, egyik kiskorú fia és még egy férfi. A vádlott a nőt azzal fenyegette meg, hogy a családtagjainak szétlövi a fejét, ne merjenek az ő ingatlanához menni, mert meghalnak.

Fegyvert rántott a családra

A házban lakó nő megpróbálta csitítani a vádlottat, de ő tovább ordítozott és fenyegetőzései közben a ruházatából elővett egy engedély nélkül tartott gáz riasztó fegyvert és a kerítésen kívülről, testi sértés okozásának szándéka nélkül az udvaron álló kiskorú fiú irányába lövést adott le.

Az eseményeket utcán egy férfi észlelte, és felelősségre vonta a vádlottat, aki ekkor egy rövid időre ráfogta a riasztó fegyvert, majd sietve távozott a helyszínről.

Az ügyészség a büntetlen előéletű vádlottal szemben tárgyalás mellőzésével büntetővégzésben felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott - tette közzé a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség.


